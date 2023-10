Generatory prądotwórcze dla ponad 120 jednostek mazowieckiej straży pożarnej przekazał 6.10.2023 w Wyszkowie prezes RARS

- Na mocy decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, przekazujemy agregaty prądotwórcze, które docierają obecnie do placówek PSP w całej Polsce. Umożliwiają one pracę strażaków w każdych warunkach i terenie. Podobnie wspieramy ochotnicze straże pożarne. To bardzo ważne, aby dostarczać wam profesjonalne narzędzia pracy, umożliwiające efektywną walkę o ludzkie zdrowie i życie. Podpisujemy także kolejną umowę, zacieśniającą naszą współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Dziękuję za waszą służbę i zapewniam, że zawsze możecie liczyć na wsparcie instytucji takich jak Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych – podkreślił podczas uroczystości prezes RARS, Michał Kuczmierowski.

6 października 2023 RARS podpisała także w Wyszkowie porozumienie o współpracy z Akademią Pożarniczą. RARS reprezentował Prezes Michał Kuczmierowski, zaś Akademię Pożarniczą - komendant-rektor Akademii Pożarniczej nadbrygadier Mariusz Feltynowski.

Porozumienie określa ramowy zakres współpracy RARS i Akademii Pożarniczej przy realizacji projektu „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Wspomniany projekt ma na celu utworzenie i utrzymanie w ramach instrumentu rescEU rezerw unijnych w postaci zapasów środków przeciwdziałania w dziedzinie incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz środków ochrony indywidualnej, służących pomocy w kontekście CBRJ. Akademia Pożarnicza będzie odpowiedzialna za magazynowanie i utrzymanie części składowych zasobów rescEU. Wartość projektu na utworzenie zasobów rescEU w zakresie CBRN to ponad 100 mln EUR.