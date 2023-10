Galeria plenerowa w Kiełczewie. Wystawa „Światło i blask” ma rozświetlić ponure jesienne dni

Galerie plenerowe to propozycja kontaktu z różnymi rodzajami sztuki skierowana do tych, którzy - z różnych powodów – rzadko odwiedzają instytucje kultury. Kolejna w powiecie ostrowskim galeria plenerowa pojawiła się 28 października we wsi Kiełczew (gmina Małkinia Górna). Wystawę „Światło i blask” tworzy 14 zdjęć krajobrazów rozświetlonych wschodami i zachodami słońca oraz portret autorki.

Autorką zdjęć jest Lubow Szlihta: