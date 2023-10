Ślubowanie klas pierwszych Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Uroczystość odbyła się 30.10.2023

LS Technics to spółka, która jest częścią Polskiej Grupy Lotniczej. W tej chwili zatrudniamy ok. 700 fachowców branży lotniczej, pod naszą opieką techniczną jest ok. 170 airbusów z rodziny A320, działamy na 7 lotniskach w Polsce, rozwijamy się, w tej chwili mamy plany, aby rozwijać się za granicą, budować bazy obsługi technicznej. Szczegółów możecie dowiedzieć się korzystając z naszych praktyk i stażów, ale przede wszystkim zapraszamy do pracy, bo my jesteśmy w stanie was wszystkich wchłonąć - tak duże jest zapotrzebowanie. I od razu powiem o tym, co może was zainteresować najbardziej: zarobki w branży mechanika lotniczego, czy awionika na początek to ok. 4 tys. zł, ale mniej więcej po 5 latach, gdy uzyska się wszystkie podstawowe uprawnienia (co wspieramy i sponsorujemy), przejdzie się cały proces edukacji, zarobki wynoszą nawet 35 tys. zł miesięcznie. Podjęliście bardzo dobry wybór, to jest dobry kierunek