Otwarcie sezonu morsowego w Ostrowi Mazowieckiej. Morstrowiaki już po pierwszej kąpieli. Otwarcie sezonu odbyło się 28.10.2023

Wszystkie morsy, które w sobotnie popołudnie, 28 października zebrały się nad miejskim stawem powitał prezes stowarzyszenia "Morstrowiaki", Tomasz Pudełko. W otwarciu sezonu wzięły udział kluby z Ciechanowca, Radzymina, Zambrowa, Łomży, Ostrołęki, Wasilkowa, Czyżewa, Węgrowa i oczywiście, Ostrowi Mazowieckiej.

Morsowanie to rodzaj aktywności fizycznej, dlatego jest z nami także dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Michał Kulesza. Gdyby nie ten człowiek nie mielibyśmy możliwości, aby tutaj morsować. Dzięki Michałowi możemy morsować w stawie, a to dla nas duża ulga, bo jest to dobra lokalizacja, każdy ma blisko