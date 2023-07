Anna Suchcicka "Bez światło-cienia..."- wernisaż wystawy odbył się 21.07.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury Beata Dzwonkowska

Tytuł wystawy nawiązuje do „Mojej piosenki” Cypriana Kamila Norwida jeszcze w jeden sposób, górnolotnie mówiąc patriotyczny. Wszystkie zdjęcia powstały w najbliższej okolicy Ostrołęki, autorka nie pokazuje nam kadrów z egzotycznych wycieczek, ale to co mamy tuż przed sobą, wystarczy tylko zatrzymać się i spojrzeć.