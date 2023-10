Zderzenie dwóch aut w gminie Andrzejewo. Dwie kobiety zabrane do szpitala Piotr Ossowski

Małkińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło między Starą Ruskołęką a Królami Małymi. Dwie kobiety biorące udział w kraksie zostały przewiezione do szpitala. Do wypadku doszło w poniedziałek 30 października 2023.