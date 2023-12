Gaja Zakrzewska z Olszewa- Borek cierpli na zespół Retta. Potrzebne są pieniądze na nierefundowane leczenie

Dwuletnia Gaja Zakrzewska mieszka w gminie Olszewo-Borki. Jej mama, Agnieszka, prosi o pomoc w zebraniu pieniędzy na leczenie córeczki.

Opis na stronie fundacji Siepomaga:

Na Zespół Retta nie ma lekarstwa. Dziecko powoli zamyka się w swoim ciele, przestaje się komunikować z otoczeniem i staje się tzw. Cichym Aniołem. W konsekwencji może stracić władzę w rękach i nogach, a także wszystkie nabyte do tej pory umiejętności.

Jedyną formą leczenia jest rehabilitacja. Gaja jest obecnie na etapie regresu, co oznacza, że choroba postępuje! Wszystko, czego do tej pory się nauczyła w toku własnego rozwoju, zaczyna już zapominać! Patrzę na to i sama nie mogę uwierzyć, jak choroba odbiera mi dziecko!

Jeszcze kilka miesięcy temu córka potrafiła używać łyżeczki, dzisiaj jest to niemożliwe. Jej ręce zaczynają żyć własnym życiem, a ich ruchy stały się niekontrolowane. Sztywne mięśnie sprawiają, że córka nie ma już nawet siły wejść po schodach!