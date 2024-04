Wiktoria Gałązka to młoda mama. W trakcie ciąży dowiedziała się, że choruje na SMA. Poznajcie jej historię

Do jesieni 2023 roku byliśmy normalną, skromnie żyjącą rodziną. Mamy dwójkę dzieci – 17-letniego syna i 21-letnią córkę. Niestety, od jakiegoś czasu oboje stawali się coraz bardziej zmęczeni i coraz bardziej bolały ich mięśnie. Nie spodziewaliśmy się wtedy, że mogą to być pierwsze objawy straszliwej choroby…

Lekarze powiedzieli, że po porodzie córka przestanie chodzić.

Poród odbył się poprzez cesarskie cięcie w 33. tygodniu ciąży. Potwierdziły się przypuszczenia lekarzy… Wiktoria starała się poruszać o kulach. Jednak kiedy zasłabła dowiedzieliśmy się, że jedyną opcją jest wózek inwalidzki, ponieważ ta choroba atakuje także układ oddechowy i wpływa bardzo mocno na serce. Córka nie może się przemęczać i doprowadzać do wysiłku fizycznego, ponieważ będzie się to wiązało z utratami przytomności.

Wiktoria jest w bardzo złym stanie – nie wiemy, co będzie dalej. Na pewno do końca życia, raz na 4 miesiące, będzie musiała mieć podawane w kręgosłup leki. Do końca życia także będzie wymagała regularnej i intensywnej rehabilitacji. Niestety, wiąże się ona z ogromnymi kosztami, których nie jesteśmy w stanie udźwignąć samodzielnie.