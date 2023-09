Budżet obywatelski Ostrołęki. Ruszyło głosowanie. Można wybrać z dziesięciu projektów

Mieszkańcy Ostrołęki na wybrany przez siebie projekt spośród zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mogą głosować do 3 października. A ściślej – na dwa projekty: jeden z puli ogólnomiejskiej i jeden z puli osiedlowej. Zasady głosowania są takie same jak w ostatnich latach. Najszybciej i najwygodniej można oddać głos on-line za pośrednictwem specjalnej strony budżetu obywatelskiego.

Tu głosujemy! Tu także wszelkie potrzebne informacje:

BUDŻET OBYWATELSKI OSTROŁĘKA

W tym roku rzuca się w oczy stosunkowo niewielka liczba projektów. Jest ich tylko 10. Dwa w puli ogólnomiejskiej i osiem w puli osiedlowej.

Dwa projekty z puli ogólnomiejskiej to:

organizacja Festiwalu Fantastyczna Ostrołęka

płoszenie ptaków w Parku Miejskim w Ostrołęce

Projekty osiedlowe: