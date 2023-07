Budżet Obywatelski Ostrołęki 2024. Już można zgłaszać projekty

- Od 14 do 30 lipca mieszkańcy Ostrołęki mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania samorząd miasta przeznaczy kwotę 2 136 000 zł. Zadania można zgłaszać w dwóch pulach: osiedlowej, gdzie do wykorzystania jest kwota 1 923 000 zł oraz ogólnomiejskiej, na który przeznaczona zostanie kwota 213 000 zł – informuje ratusz.

Budżet Obywatelski funkcjonuje w Ostrołęce już od wielu lat. W naszym mieście zaczął funkcjonować jeszcze przed tym jak – decyzją Sejmu – stał się obligatoryjny w takich miastach jak Ostrołęka. Od kilku lat miasta ma obowiązek przeznaczyć na inwestycje zgłaszane przez mieszkańców pół procent budżetu.

W Ostrołęce miasto od kilku lat zdecydowało o wprowadzeniu dwóch katergorii Budżetu Obywatelskiego.

- W kategorii ogólnomiejskiej zgłaszamy tylko projekty miękkie (nieinwestycyjne, dotyczące edukacji, integracji społecznej, przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, sportowych, itp.), dla wszystkich mieszkańców miasta bez względu na osiedle, na którym mieszkają. W kategorii osiedlowej zgłaszamy tylko zadania inwestycyjne - mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji, które skierowane jest do mieszkańców jednego osiedla, z którego będą mogli korzystać wszyscy jego mieszkańcy – informuje ratusz.