Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary Świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, której przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Górski.

Dalsza część wydarzenia miała miejsce w sali bankietowej, gdzie w imieniu prezydenta RP, wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak,

dokonał aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” pary, które są ze sobą 50 lat. W dowód uznania otrzymały również pamiątkowe grawertony z życzeniami oraz bukiety kwiatów. Małżeństwa z 25-letnim stażem także nagrodzone zostały pięknymi grawertonami i różami.

Wójt Bartosz Podolak i kierownik USC Agata Rybicka zwracając się do par wspólnie przyznali, że każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote i srebrne gody to rocznice niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą tyle pięknych i

wspaniałych lat. Podkreślili, że małżeństwo, to nie tylko radosne i podniosłe chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk i smutków.