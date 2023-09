Zlot Kół Gospodyń Wiejskich powiatu ostrołęckiego pod hasłem "Aktywacja kobiet". Wydarzenie odbyło się 14.09.2023 w Goworowie

- Dziś spotykamy się pod hasłem "Aktywacja kobiet". Ministerstwo i Rozwoju i Polityki Społecznej podało na koniec 2022 roku, że aż 54 proc. osób bezrobotnych to kobiety. Chcemy zaktywizować kobiety, pokazać kobietom swoje pasje, to co robimy. Zaprosiliśmy w tym celu także inne instytucje, w których pracują kobiety i świetnie się w nich odnajdują. Zaprosiliśmy też przedsiębiorców - tymi słowami otworzyła zlot przewodnicząca KGW Goworowo.