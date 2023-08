Zakończenie roku żłobkowego w Surowem, 18.08.2023. Żegnaj żłobku! Idziemy do przedszkola! Zdjęcia z wydarzenia

Ze żłobkiem żegnały się dzieci, które już za 2 tygodnie będą uczęszczać do przedszkola. Dla siedmiorga maluchów i ich rodziców było to ważne wydarzenie. Wzruszone były także „ciocie” ze żłobka, bo odejście podopiecznych z placówki to zerwanie specyficznej więzi emocjonalnej, która tworzyła się przez te kilkanaście miesięcy. Na uroczystość przybył wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski. W towarzystwie dyrektor placówki Mileny Nalewajk wręczał on dyplomy dzieciom i podziękowania ich rodzicom. Dzieci otrzymały także pamiątkowe prezenty, a pani z Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni podarowała każdemu książkę. Same także dawały drobne upominki swoim paniom ze żłobka.