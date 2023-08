Odpust św. Rocha w Kadzidle, 16.08.2023. Uroczysta msza z procesją, obrzęd obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur i święcenie zwierząt

Uczestnicy obrzędu ofiarnego brali "byśki" z wosku i przechodzili z nimi za ołtarzem.

- Idziemy, prosząc o błogosławieństwo w rodzinie, ale także w inwentarzu - mówił ksiądz proboszcz Ryszard Kłosiński. - A wychodząc zza ołtarza, przejdziemy do bocznego ołtarza, do św. Rocha. Tu są dwa obrazy: górny i ten, który na co dzień jest przysłaniany obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy - dodał. - Procesja ofiarna to piękny wyraz naszej wiary. Potrzeba nam Bożego błogosławieństwa, aby Pan Jezus odwracał od nas niebezpieczeństwa. I chciałbym jeszcze podziękować, że jesteście tu dziś, że czcicie świętego Rocha. Niech Pan Jezus, Matka Najświętsza i święty Roch was wysłuchają - mówił do wiernych.

Na uroczystość przybyli kapłani z nieodległych parafii, m.in. z Baranowa i Lelisa. Mszy świętej przewodniczył ks. Robert Bączek - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Po mszy odpustowej odbyło się święcenie zwierząt, był też konkurs na najpiękniej przystrojone cielęta -"byśki". Do udziału w konkursie zgłoszone jednak zostały tylko dwa cielaczki. A nagrody? Za I miejsce - 500 zł, za II miejsce - 300 zł.