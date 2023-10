XVIII Gminny Festiwal Folklorystyczny w Dudach. Publiczna Szkoła Podstawowa kultywuje tradycję pieśni i piosenek ludowych

Tradycja pieśni i piosenek ludowych jest kultywowana w szkole od 18 lat:

Folklor jest nam bardzo bliski, wszak nasze korzenie pochodzą od Słowian, a Słowianie śpiewali, tańczyli i przekazywali tradycje z pokolenia na pokolenie. To, co nasze powinno być w nas samych i nigdy nie należy zatracać tego, co promowali nasi przodkowie i jak jest to nadal ważne dla młodych pokoleń