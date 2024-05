Wyszkowscy policjanci przechwycili 700 gramów narkotyków. Dwie osoby usłyszały zarzuty

Łączna ilość zabezpieczonych substancji to ponad 700 gramów. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej celi. 43-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków odpowie również 37-latek, wobec którego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.