Policyjny pościg za mężczyzną poszukiwanym do odbycia kary więzienia OPRAC.: Beata Modzelewska

zdjęcie ilustracyjne Fot. TO

We wtorek 4.06.2024 o godzinie 13.40 policjanci z wydziału kryminalnego prowadzili swoje działania na terenie gm. Lelis. W pewnym momencie ich uwagę przykuł pasażer osobowej mazdy, który był podobny do poszukiwanego do odbycia kary kilkunastu miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli...