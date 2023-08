Wypadek w Królach Dużych. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. 14.08.2023 Beata Dzwonkowska

W poniedziałek 14.08.2023 r. ok godz. 12:00 w miejscowość Króle Duże doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. W działaniach brały udział: zastęp OSP Andrzejewo, zastęp OSP Króle Duże, zastęp PSP Ostrów Mazowiecka, dwa zespoły ratownictwa medycznego, patrol policji.