Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023

Organizatorami Wykopków Sołeckich jest Stowarzyszenie Zakręceni na czele z prezes Agnieszką Kryspin-Gałązką oraz sołtys Rząśnika-Majdanu Sebastian Gałązka. Jednak wydarzenie nie mogłoby odbyć się bez zaangażowania wielu ludzi: mieszkańców Rząśnika i okolicznych wsi, przedstawicieli gminnych instytucji, stowarzyszeń, szkół i OSP, dlatego po powitaniu mieszkańców i gości gorąco podziękowano im za pomoc.

Stowarzyszenie Zakręceni powstało w 2019 r., a jego celem jest m.in. podejmowanie działań integrujących społeczność. Wspólna praca na polu jest na to doskonałą okazją.

Sołectwo Rząśnik-Majdan wraz ze Stowarzyszeniem Zakręceni odtwarzają dawne zwyczaje na wsi i pokazują, jak dawniej pracowano w polu. W ubiegłym roku zorganizowano tradycyjny pokaz żęcia sierpem i koszeniem zboża kosą, a w tym roku mieszkańcy zabrali się za wykopki. Wieś nasza rozkwita, integruje się i pokazuje wszystkim, którzy chcą widzieć, ile można zdziałać w maleńkiej społeczności. To plenerowe wydarzenie mieszkańcy Rząśnika-Majdanu robią dla siebie, sąsiadów i gości. W tym miejscu pragnę podkreślić, że na to wydarzenie nie wydano nawet złotówki z jakichkolwiek środków publicznych. Wydarzenie zostało zrealizowane własnym sumptem. Wszystko to zasługa grupy zaangażowanych mieszkanek i mieszkańców Rząśnika i okolicznych wsi. Dlatego chciałbym im serdecznie podziękować za to, że włożyli tyle wysiłku w przygotowanie całego przedsięwzięcia