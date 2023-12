Wigilia osiedla Stacja w Ostrołęce, 10.12.2023

- Chciałem państwu życzyć zdrowych, spokojnych świąt spędzonych wraz z rodziną, dużo, dużo radości i spełnienia marzeń w nowym roku - mówił prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Dodał, że nie będzie przedłużał, bo "dzieci marzną" - na co rodzice i opiekunowie maluchów zareagowali oklaskami

- Dziękuję za to, że jesteście, że możemy uczestniczyć w kolejnej już edycji Wigilii Osiedlowej, dziękuję też tym, którzy ją przygotowali - mówił Marcin Grabowski - poseł, przewodniczący Rady Osiedla Stacja. Złożył mieszkańcom świąteczne życzenia: - Zdrowia, spokoju, nadziei i błogosławionych świąt.

- Witam państwa w ten grudniowy dzień, na trzeciej Wigilii osiedla Stacja - rozpoczęła Ewa Szatanek (prowadziła wydarzenie wraz Marcinem Opęchowskim). - Wigilia to czas szczególny, spędzany w gronie bliskich i przyjaciół, magiczny czas, gdy milkną spory i gdy z radością czekamy na narodziny Bożego Syna.

- A ja dołączam się do tych życzeń. To są wyjątkowe święta, rodzinne - czerpmy z tego czasu pełnymi garściami - dodał radny Jakub Frydryk.

Piotr Sitkiewicz - proboszcz parafii pw. NMP Królowej Rodzin - poświęcił opłatki i także złożył życzenia mieszkańcom.

- Życzę wam błogosławionych świąt. Abyście byli szczęśliwi, że jesteście w gronie rodzinnym, byście się cieszyli ze swoich dzieci, radowali się z tego, że Pan Jezus przychodzi do waszych serc i byśmy potrafili się jednoczyć, by budować dobro wspólne, tę naszą małą ojczyznę na Stacji. A dzieciakom życzę dobrego Świętego Mikołaja - bogatego. Rózg już limit wyczerpany z tego co Święty Mikołaj mówi - dodał żartem.

Na scenie zaprezentowały się dzieci ze: Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 18, Przedszkola Niepublicznego "Chatka Puchatka", Przedszkola Niepublicznego "Bajkowe Przedszkole", a przy scenie serwowane były wigilijne dania: kapusta z grzybami i paszteciki z czerwonym barszczem.