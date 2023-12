Spotkanie opłatkowe w Obierwi gm. Lelis, 9.12.2023

- Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem, a zbliżające się święta są znakomitą okazją, aby pojednać się z Bogiem, spędzić więcej czasu z rodziną, cieszyć się miłością. Powinniśmy docenić obecność drugiego człowieka. Każdy też powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem. Takie jest najważniejsze przesłanie świąt Bożego Narodzenia. Niech gwiazda betlejemska prowadzi nas do tych, którzy pragną serdeczności, by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość - mówiła sołtys Małgorzata Mizerek, rozpoczynając spotkanie w hali SP w Obierwi, na które dotarło kilkadziesiąt osób. - Życzę wszystkim rodzinom zdrowych, spokojnych świąt.

- Cieszę się, że spotykamy się tu na pierwszym spotkaniu opłatkowym w gminie - mówił wójt Stefan Prusik. - Dziękuję za przygotowanie tego spotkania, to wspaniałe, gdy chce się coś zrobić dla drugiego człowieka. I przyjmijcie, proszę, ode mnie z serca płynące życzenia, aby te święta były dla was czasem szczególnym. Przede wszystkim niech towarzyszy wam zdrowie. Przesyłam wam wszystko, co najpiękniejsze i żebyśmy się mogli cieszyć cudowną atmosferą. I żeby niczego nikomu nie zabrakło.