Wigilia Miejska w Ostrołęce. Spotkanie opłatkowe na Placu Wolności, 23.12.2023

- Z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia chciałbym państwu życzyć dużo zdrowia, spokoju, świąt spędzonych we radosnej atmosferze wraz z najbliższymi, dużo radości spełnienia marzeń w nadchodzącym roku. Wszystkiego dobrego - mówił Łukasz Kulik, prezydent Ostrołęki.

- Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta w polskiej tradycji. Niech magia tych świąt wam towarzyszy. Życzę wam udanych spotkań rodzinnych, pojednania przy wigilijnym stole i żebyśmy się zatrzymali, spędzili ten czas w gronie najbliższych. A w nowym roku życzę wam spełnienia wszystkich marzeń, realizacji wszystkich planów. Dobrego świętowania - mówił Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.

Harcerze z Hufca ZHP Ostrołęka podzielili się z ostrołęczanami Betlejemskim Światłem Pokoju, a potem ksiądz Jarosław Kotowski, proboszcz parafii pw. Zbawiciela Świata poświęcił opłatki i złożył ostrołęczanom życzenia w imieniu proboszczów wszystkich ostrołęckich parafii.

- Bóg rodzi się z miłości do nas wszystkich, dlatego doświadczenia tej Bożej miłości życzymy każdemu z was i żebyśmy tę Bożą miłość umieli przekazać innym, szczególnie w rodzinach, wyciągając do każdego rękę z opłatkiem. Żebyśmy byli ludźmi miłości i pojednania.