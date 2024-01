Uwaga na włamywaczy. Próbują dostać się do mieszkań i domów. Czasem skutecznie! Beata Dzwonkowska

W ostatnim czasie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim doszło do prób włamania do mieszkań oraz udanych włamań do domów, w wyniku których doszło do uszkodzenia mienia, jak też kradzieży pieniędzy i wartościowych przedmiotów.