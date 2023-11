Urszula Mróz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata w Berlinie. Zajęła 4 i 5 miejsce. Mistrzostwa odbyły się 5.11.2023

Urszula Mróz pochodzi z Przasnysza, ale od wielu lat mieszka w Brzozówce, w gm. Kadzidło. Jest trenerem personalnym i prowadzi siłownię w Kadzidle. Niedawno, 5 listopada trenerka brała udział w Mistrzostwach Świata w Berlinie, skąd przywiozła 2 medale.

Miałam zaszczyt drugi raz w życiu wystartować w zawodach sylwetkowych. Były to mistrzostwa świata, na których reprezentowałam nasz kraj. Jestem baaaardzo szczęśliwa, bo to dopiero mój drugi start, a i tak zgarnęłam 2 medale

- napisała na swoim FB Ula Mróz.

Ula Mróz zakwalifikowała się do dwóch kategorii: bikini fitness i fitness glamour. W kategorii bikini fitness zdobyła piąte miejsce, a w kategorii fitness glamour - czwarte.

Jest to ogromne wyróżnienie, że mogłam stanąć na światowej scenie, zaprezentować efekty swojej ciężkiej pracy i konkurować z zawodniczkami z całego globu. Były to doświadczone zawodniczki i myślę, że jak na takiego laika jak ja to wypadłam bardzo dobrze. Na sam widok sceny ogarniał mnie stres, nie spodziewałam się takiej ilości zawodników i zawodniczek. Ale cieszę się, że przełamałam strach i nabieram nowych doświadczeń