Szkoła Podstawowa w Troszynie ma nową ekopracownię. Pracownia została wyposażona w różne pomoce naukowe, m.in. laptopy

Z okazji otwarcia ekopracowni do szkoły przyjechali przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego, przedstawiciele rodziców oraz instytucji zaprzyjaźnionych z SP w Troszynie. Organ prowadzący reprezentował wójt Edwin Mierzejewski, a organ nadzorujący - dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Michał Giers.

Uroczystość otwarcia ekopracowni uświetniły występy uczniów w inscenizacji pt. "Ekolodzy są w bajkach". Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie sali do użytku. W ramach otrzymanej dotacji pracownia została wyposażona w nowe meble, sprzęt informatyczny, tablice interaktywną, laptopy, drukarkę i inne pomoce do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Spotkanie było również okazją do prezentacji sprzętu informatycznego zakupionego w ramach programu MEiN „Laboratoria przyszłości”. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę zmierzają do wzbogacania bazy dydaktycznej i przyczyniają się do lepszego dostępu do edukacji - również dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości. Uczniowie mają szanse na rozwój swoich umiejętności i zainteresowań poprzez dostęp do ciekawych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych.