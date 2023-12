Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, 14.12.2023

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce przygotowało w tym roku blisko 550 paczek dla najmłodszych. Trafią do dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego TPD z Ostrołęki, Olszewa-Borek, Myszyńca i Lelisa (130 paczek), a także do szkół, przedszkoli i ośrodków pomocy społecznej w powiatach ostrołęckim i przasnyskim.

- Ogromnie się cieszę, że jesteśmy w tak zacnym gronie na dzisiejszym spotkaniu opłatkowym - witała gości Hanna Grądzka z TPD. - Pozwolą państwo, że w pierwszej kolejności podziękuję naszym młodym wykonawcom. Brawa dla was! Wprowadziliście nas w świąteczny nastrój.

- To jest odpowiedź Świętego Mikołaja na listy napisane przez dzieci - mówiła Hanna Grądzka. - I to są spełnione marzenia naszych dzieci. Jest to szeroko zakrojona akcja, za organizację której bardzo wszystkim zaangażowanym i sponsorom dziękuję.

Hanna Grądzka miała także prezenty dla kilku dorosłych - odznaczenie Przyjaciela Dziecka.

- W szczególny sposób chciałabym podziękować osobom bardzo skromnym, szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz dzieci - mówiła.

Poprosiła na środek Stanisława Szatanka - wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki oraz Magdalenę Ostrowską - długoletnią zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

Dyplom z podziękowaniem na współpracę czekał także na Mariusza Mierzejewskiego - ostrołęckiego radnego i przedsiębiorcę.