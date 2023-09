"Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce, 24.09.2023

- Bardzo się cieszę, że skorzystali państwo z zaproszenia na spektakl i że bierzecie udział w innych naszych wydarzeniach - przywitała gości Dorota Drozdowska-Szymborska, prezes fundacji Drabina Rozwoju. Dodała, ze kolejny spektakl, tym rasem adresowany głównie do młodzieży (o zagrożeniach w sieci) będzie można obejrzeć 4 października.

Przedstawiła też inicjatora niedzielnego spektaklu - Kacpra Sakowicza z ministerstwa kultury.

- Cieszę się, że macie w Ostrołęce taką fajną instytucję jak Multimedialne Centrum Natura, jak fundacja Drabina Rozwoju, która je prowadzi. Ale przede wszystkim dziękuję państwu, że przyszliście tu dzisiaj zapoznać się z propozycją Teatru Klasyki Polskiej - mówił. - To jest nowa inicjatywa. Teatr Klasyki Polskiej został powołany przez ministra Piotra Glińskiego razem z fundacją Teatr Klasyki Polskiej, a jego idea jest bardzo prosta - chodzi o to, żeby klasykę wystawiać w dobrym wykonaniu i żeby to był teatr blisko ludzi. I to się właśnie dzieje w Ostrołęce. Te sztuki teatralne są wystawiane w wielu miejscach w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy dotrzeć z teatrem tutaj. Mamy Rok Fredrowski, więc tym bardziej okoliczność dobra, aby zapoznać się z twórczością Aleksandra Fredry, która przecież bawi i uczy. Cieszymy się także z tego, że do Teatru Klasyki Polskiej udało nam się zaangażować znakomitych aktorów. Życzę państwu miłego wieczoru i tego, by takie przedsięwzięcia mogły gościć w Ostrołęce jak najczęściej.