Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023

Moi kochani, to bardzo ważny dzień. Wstępujecie w szeregi braci uczniowskiej ostrowskiej Jedynki. A Jedynka to szkoła z wielkimi tradycjami i wiem, że będę mogła zawsze liczyć na waszą pomoc i że będziecie tutaj zdobywać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności: jak być dobrym człowiekiem, jak się uczyć - przez całe życie, jak być z innymi i innym pomagać - bo tego chcemy was nauczyć. (...) Wiem też, że będziecie sobie wzajemnie pomagać, że będziecie dbać o siebie, żeby w waszych klasach, a w związku z tym i w całej szkole panowała dobra atmosfera. Ja oczywiście będę was w tym zawsze wspierać. I pamiętajcie też, że jeżeli będą jakieś kłopoty to zawsze możecie do mnie przyjść. Wasze wychowawczynie pokazały wam już, gdzie jest mój gabinet - zapraszam serdecznie