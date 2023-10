Ślubowanie pierwszoklasistów SP w Ugniewie, 24.10.2023

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, ksiądz proboszcz Marek Gruda, przewodniczące Rady Rodziców Paulina Malec oraz Magdalena Socik, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych.

- W pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitała dyrektor szkoły Krzysztofa Turkowska. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań zadawanych przez uczniów klasy II - relacjonuj e mediach społecznościowych szkoła.