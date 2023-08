Samochód osobowy zderzył się z kombajnem na trasie Stary Turobin- Koskowo. 14.08.2023 Beata Dzwonkowska

Do zdarzenia doszło ok godz. 23:30. Konieczne było udzielenie pomocy poszkodowanym. W wyniku zaistniałej sytuacji jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala. W działaniach uczestniczyły : zastęp PSP Ostrów Maz., zastęp OSP Stary Lubotyń, karetka pogotowia ratunkowego i policja.