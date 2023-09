Rozbudowa DK 53 na odcinku Myszyniec-Kadzidło. Złożono trzy oferty OPRAC.: Beata Dzwonkowska

GDDKiA

Trzech wykonawców złożyło oferty na rozbudowę DK53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło. Złożone oferty opiewają na kwoty od ok. 282 mln zł do ok. 297 mln zł. Budżet GDDKiA wynosi 323 710 734,57 zł.