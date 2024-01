Rozbój w Ostrowi Mazowieckiej. Zamaskowany mężczyzna wszedł do lokalu gastronomicznego i zażądał pieniędzy

21-latek jeszcze w sobotę wieczorem został zatrzymany przez policjantów wydziału kryminalnego. Mężczyzna miał przy sobie mefedron. W sylwestra rano została zatrzymana 17-latka, a 2 stycznia rano z matką do ostrowskiej komendy zgłosiła się druga 17-latka. Obie trafiły do policyjnego aresztu.

- Gdy pracownik lokalu powiedział, że zadzwoni na policję, agresor zaczął mu grozić pozbawieniem życia. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, podczas której sprawca zabrał szufladę z kasy fiskalnej z pieniędzmi. 28-latek próbował jeszcze zatrzymać sprawcę, wtedy został uderzony w twarz. Mężczyzna uciekł z dwoma młodymi kobietami, które czekały na niego przed lokalem - okoliczności tego zdarzenia podaje asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka ostrowskiej policji.

Prokurator przedstawił 21-latkowi zarzuty rozboju oraz posiadania środków odurzających. Wystąpił również do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 21-latka środka zapobiegawczego w postaci aresztu. 2 stycznia rano na posiedzeniu, sąd postanowił przychylić się do złożonego wniosku i zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące. Za rozbój grozi do 15 lat więzienia.