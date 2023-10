Ranking inwestycji samorządowych pisma „Wspólnota”. Ostrołęka na szarym końcu. 10 października 2023

W Ostrołęce ten wskaźnik wynosi 763,41 zł. Oczywiście sama kwota niewiele mówi. No to powiedzmy, że wśród miast na prawach powiatu Ostrołęka jest na szarym końcu. Mniej na inwestycje wydał tylko Przemyśl (473,08 zł).

„Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2020–2022). Chcemy w ten sposób uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu” – piszą autorzy zestawienia.

Ostrołęka znalazła się na 47. miejscu w rankingu miast na prawach powiatu – na 48. takich miast (wszystkich miast na prawach powiatu jest w Polsce ponad 60, ale na potrzeby rankingu „Wspólnota” tworzy specjalną kategorię „miasta wojewódzkie”.

Dla porównania – w sąsiedniej Łomży, pod wieloma względami podobnej do Ostrołęki - wyliczony przez „Wspólnotę” wskaźnik wynosi 1720,57 zł (13. miejsce w zestawieniu). Ponad dwa razy więcej! A skoro inwestycje to rozwój, uzasadniona jest teza, że Łomża rozwija się dwa razy szybciej niż Ostrołęka. Smutna to konstatacja. Inwestycyjna żałość Ostrołęki boli tym bardziej, że to samorząd… zamożny. O czym też dobitnie przekonują coroczne rankingu „Wspólnoty”, która dokonuje też takich zestawień: