Rajd "W jak Witkacy" wyruszył 23.09.2023 z Ostrowi Mazowieckiej. Rowerzyści przejadą blisko 70 km. Po rajdzie odbędzie się wernisaż

Po porannej kawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz wspólnym zdjęciu rowerzyści wyruszyli w trasę. Pokonają blisko 70 km. Pojadą z Ostrowi do Zarąb Kościelnych, a tam w Bibliotece Publicznej Gminy Zaręby Kościelne wezmą udział w spotkaniu „Herbata z Witkacym”. Czekają też na nich konkurs i niespodzianki. Następnie wyruszą do Małkini, Orła, przez Brok i powrócą do Ostrowi na wernisaż.

Zwieńczeniem tegorocznego rajdu będzie wernisaż wystawy fotografii z kolekcji Stefana Okołowicza: „Witkacy. Furia Fotografii” w Galerii Sztuki „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej. Wernisaż rozpocznie się o godz. 13.00.

Gościem specjalnym wernisażu oraz uczestnikiem rajdu jest Marek Średniawa z Instytutu Witkacego.

Organizatorem IX Rajdu Rowerowego „W jak Witkacy” jest nieformalna grupa artystyczna „Tusiemaluje”. Z organizatorem współpracuje: Instytut Witkacego, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, Biblioteka Publiczna w Broku oraz Galeria Sztuki "Jatki" w Ostrowi Mazowieckiej.