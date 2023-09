Protest przewoźników w Ostrołęce na rondzie Siemowita III, 15.09.2023

Celem naszego protestu jest zwrócenie uwagi do władz wszystkich szczebli, do mieszkańców, mediów na palący problem komunikacyjny, jakim jest wąskie gardło na rodzie Siemowita III. Z naszej strony deklarujemy ograniczenie ewentualnych utrudnień w ruchu komunikacyjnym do minimum. Nie mamy na celu utrudniać życia mieszkańcom naszego miasta i innym użytkownikom drogi. To właśnie z myślą o wszystkich będziemy domagać się rozwiązania tego problemu drogowego istniejącego już od kilku dziesięcioleci.