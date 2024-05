Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 23.05.2024

Apel na placu komendy rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku, który przyjął zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Gąska. Po przeglądzie pododdziałów, podniesiono flagę państwową i odegrano hymn państwowy.

Następnie gości powitał komendant powiatowy PSP st. bryg. Leszek Falbowski i zwrócił się do wszystkich zebranych:

Dzień Strażaka to dla naszego środowiska pożarniczego dzień wyjątkowy. Jest to wspólne święto, zarówno strażaków Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, których w powiecie ostrowskim jest 79 - w tym 13 OSP jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Samych druhen i druhów jest ponad 2300 osób. Dzisiejsze święto ma również na celu uhonorowanie i docenienie pracy i służby nas wszystkich, a jednocześnie to najlepsza okazja ku temu, aby wam podziękować za wasz trud włożony w bezpieczeństwo powiatu ostrowskiego. Dlatego z tego miejsca dziękuję wam wszystkim, a za waszym pośrednictwem również i pozostałym strażakom powiatu ostrowskiego. Dzięki waszej pracy, służbie, poświęceniu i postawie, strażak cieszy się dużym uznaniem społecznym. To wy budujecie wizerunek w oczach obywateli, a każdy poszczególny najmniejszy element składa się na obraz naszej pożarniczej formacji. Działania ratowniczo-gaśnicze, jakie podejmiecie i skuteczność pokazują, że jesteśmy potrzebni. Szanowni państwo, dziękuję również wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego sukcesu, ponieważ sprawne funkcjonowanie systemu wymaga wielu podmiotów i instytucji współpracujących (…)