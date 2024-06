Policjanci z posterunku w Kadzidle uratowali 64-letniego mężczyznę

W trzy minuty od zgłoszenia na miejsce dojechali funkcjonariusze. Zastali leżącego na ziemi nieprzytomnego 64-letniego mężczyznę, a przy nim jego syna.

Mężczyzna nie dawał oznak życia. Mundurowi przystąpili wspólnie z jego synem do reanimacji. Na zmianę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową.

- Po ok. 20 minutach udało się funkcjonariuszom przywrócić czynności życiowe mężczyźnie. Ostatecznie przytomny już 64-latek został przez karetkę pogotowia do szpitala. Kadzidlańscy policjanci otrzymali podziękowania od syna poszkodowanego za tak szybką i profesjonalną reakcję - informuje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. I przypomina: - Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.