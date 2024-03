Policjanci z Kadzidła zatrzymali kierowcę, ponieważ wykonywał "podejrzane" manewry na drodze. Był pod wpływem alkoholu

Pojazd został zatrzymany do kontroli.

Za kierownicą auta siedział 24-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego - było od niego czuć alkohol. Alkomat wskazał w jego organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. W trakcie dalszej kontroli okazało się, że jazda pod wpływem promili to nie jedyne co ma na sumieniu. Sprawdzenie go wykazało, że nie posiada on prawa jazdy. Ponadto w aucie, którym mężczyźni się poruszali znaleziono narkotyki, które zostały zabezpieczone