Ostrołęcka posłanka przewodniczącą podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i związkami zawodowymi

Ponadto napisała:

Jako ruch Polska 2050 mamy silne podstawy do budowania nowoczesnego systemu edukacji w Polsce. Nasz Instytut Strategie 2050 to silne zaplecze ekspertów o ogromnym doświadczeniu.

Ja również, jako pedagog i wychowawca dostrzegam te problemy polskiej oświaty, gdzie dalej uczniom przekazywana jest przede wszystkim wiedza teoretyczna. Najwyższy czas budować polski system edukacji oparty na umiejętnościach praktycznych, zawodowych i zespołowych. Takie systemy funkcjonują w krajach o najlepszych systemach edukacji na świecie. Jeśli chcemy by kolejne pokolenia Polaków wyróżniały się kreatywnością i krytycznym myśleniem - musimy sięgnąć po wsparcie organizacji pozarządowych i samorządów! To również związki zawodowe - szczególnie nauczycieli, którzy są w „pierwszym szeregu“ systemu edukacji. To oni mają najlepszą wiedzę o najbardziej palących problemach polskiej szkoły.

Pani poseł zaprasza też na dyżury do ostrołęckiego biura, które mieści się ul. Głowackiego 30 (wejście od Gołębiej).

Dyżury poselskie w Ostrołęce ma w poniedziałki, w godz. 10.00 - 14.00.