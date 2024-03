Piosenka o Ostrołęce. Czytelnik przysłał do naszej redakcji słowa utworu, który pamięta z dzieciństwa. Może znacie tę piosenkę?

Nazywam się Jerzy Skoczylas i jestem rdzennym ostrołęczaninem, chociaż od wielu lat nie mieszkam w rodzinnym mieście. Duchem i myślami jestem zawsze tam gdzie spędziłem najpiękniejsze lata. Z pewnych względów rzadko odwiedzam swoje ukochane miasto. Szkoda byłoby, aby pewne rodzinne tradycje odeszły wraz ze mną. Mam tu na myśli piosenkę o Ostrołęce, która w swojej formie jest prosta, melodyjna i jakże wymowna.

Nauczyła mnie tej piosenka mama, a brzmi tak:

O Ostrołęce zaśpiewajmy dzisiaj pieśń

Niechaj potężnym echem zabrzmi wzdłuż i wszerz

Niech odpowiedzą brzegi morza, szczyty gór

Ostrołęckiej pieśni wtór.

Ref. Wiwat nasza Ostrołęko, Kurpiów ziemi tyś strażnicą

My uczcimy cię piosenką za twych bojów krwawy trud (bis)

Ilekroć w dziejach wróg przemocą groził nam

Mężnie umiałaś walczyć u Ojczyzny bram

Ty coś broniła tych kurpiowskich lasów, pól

Lałaś krew cierpiałaś ból

Ref. Cześć i chwała Ostrołęce, niechaj wszyscy Cię poznają

Niechaj wszyscy pokochają tak jak my kochamy Cię (bis)

Jak podaje czytelnik Jerzy, piosenkę śpiewamy do melodii "The Battle Hymn of the Republic" (częściej tytułowanej "Glory, glory, hallelujah!")