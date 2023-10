Pijany mężczyzna przystawił nóź do gardła przypadkowemu mieszkańcowi Wyszkowa. Do zdarzenia doszło 22.10.2023 Milena Jaroszewska

Fot. 123rf

Do młodego wyszkowianina podszedł pijany mężczyzna i przystawił mu kuchenny nóż do szyi. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.