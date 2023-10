Kradł rowery i kosmetyki. Mężczyźnie z gm. Wyszków grozi 5 lat pozbawienia wolności

Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie zatrzymali dziewiętnastolatka podejrzanego o sześć kradzieży rowerów o wartości ponad 10 tys. złotych oraz 5 kradzieży w jednej z wyszkowskich drogerii.

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do wytypowania potencjalnego sprawcy tych czynów zabronionych, a także miejsca jego przebywania. Policjanci złożyli mężczyźnie niezapowiedzianą wizytę, a on nie krył zdziwienia gdy ich zobaczył. 19-latek został zatrzymany. Sprawdzenie mieszkańca naszego powiatu w policyjnych systemach informatycznych przyniosło kolejny nieoczekiwany efekt, wykazując, że jest on osobą poszukiwaną do obycia kary więzienia. 19-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych