Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023

Coroczną uroczystość zorganizowała ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Tym razem uroczystość odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie. Wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe, a także nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale również wszystkich pracowników oświaty, ponieważ każda osoba pracująca w szkole jest swego rodzaju nauczycielem dla uczniów, ucząc ich nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także kultury osobistej, szacunku do drugiego człowieka. Wszystkim państwu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wkładanie serca w to co robicie każdego dnia dla naszych dzieci. Wszystkim państwu zawdzięczamy pomoc w pogłębianiu nie tylko wiedzy, ale również zainteresowań naszych dzieci. Dlatego jestem szczęśliwy, że wykonują państwo swoje obowiązki z pasją, zaangażowaniem i poświęceniem, czego dowodem są te odznaczenia, które dzisiaj otrzymacie