Pijany kierowca zatrzymany przez policję w Ostrołęce. Prowadził ciągnik siodłowy z naczepą 7.11.2023

W miniony wtorek, 7 listopada patrol z ostrołęckiej drogówki zauważył na terenie Ostrołęki szybką jadącą ciężarówkę daf z naczepą.

Pojazd poruszał się o blisko 30 km/h szybciej niż pozwalają na to przepisy. W związku z powyższym został zatrzymany do kontroli. Od mężczyzny policjanci wyczuli woń alkoholu, dlatego poddali 30-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego badaniu trzeźwości. Niestety, alkomat wykazał, że przekroczenie prędkości to nie jedyny problem kierowcy. Alkomat wykazał w organizmie 30-latka prawie promil alkoholu. Kierowca stracił już prawo jazdy. Niebawem odpowie za swoje postępowanie przed sądem