Pijany kierowca przewoził dzieci. Samochód jechał na samej feldze. Mimo to, mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli

Dyżurny ostrołęckiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o podejrzanym pojeździe poruszającym się drogą krajową nr 61. Wkrótce policyjny patrol zauważył samochód niedaleko Sadykierza. Zresztą, nie trudno było przeoczyć auto - jechało na feldze, spod której sypały się iskry.

Policjanci za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych dali kierowcy sygnały do zatrzymania, ale ten je zignorował i kontynuował jazdę uszkodzonym renaultem. Widząc, że w aucie znajdują się dzieci policjanci wyprzedzili samochód i zmusili go do zatrzymania.