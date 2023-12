Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox

E-Van o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony to dzieło inżynierów spółki Autobox Innovations przy współpracy z Ennovation Technology. Pojazd powstał w ramach projektu „e-Van - uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” finansowanego ze środków funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W 2020 roku do konkursu stanęło 10 firm, z czego w czwartym, ostatnim etapie zostały dwa podmioty. W sumie na projekt Autoboxu zostało przeznaczone 19 milionów złotych. - czytamy w komunikacie Grupy Zasada.

Jak podaje producent, e-Van ma zasięg 350 kilometrów, tonę ładowności, trzy rodzaje zabudowy i opcjonalnie napęd 4x4. Polska elektryczna ciężarówka powstała w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Oficjalny pokaz e-Vana odbył się we wtorek 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim. W pokazie wziął udział burmistrz Makowa. E-VAN to zakład produkcyjny, który powstał w miejsce byłego Autohitu. Na terenie zakładu znajduje się hala produkcyjna o powierzchni 2500 m2, gdzie powstają elektryczne ciężarówki.

70% komponentów stanowią polskie elementy

Jesteśmy dumni, że nasze marzenie o stworzeniu modułowego auta elektrycznego o dużym zasięgu z możliwością szybkiego ładowania staje się rzeczywistością. Jest to produkt, w którym 70% komponentów stanowią polskie elementy. Poza tym jego bateria jest większa o 1/3 w porównaniu z konkurencją i udało się obniżyć masę własną. To oznacza, że e-Vanem można przewieźć więcej towarów na większą odległość. Ponadto może być wyposażony w różnego rodzaju zabudowy, co sprawia, że jest bezkonkurencyjnie uniwersalny w segmencie samochodów dostawczych zdominowanych przez furgony

W ramach naszego konkursu chcieliśmy potwierdzić, że opracowane w przedsięwzięciu pojazdy spełniają nie tylko nasze założenia dotyczące zasięgu i ładowności, ale również oczekiwania rynku. Pojazdy przeszły testy zgodnie z procedurą WLTP w komorze klimatycznej i zostały poddane testom drogowym, które pozwalają ocenić zasięg pojazdów przy założonej ładowności w warunkach zimowych (poniżej 0 st. C). Co ciekawe, zasięg 355,6 kilometrów został osiągnięty przy pełnym obciążeniu. Rezultaty testów pokazują, że samochody opracowane w ramach naszego przedsięwzięcia uzyskują świetne wyniki na tle obecnej na rynku konkurencji, a zastosowane rozwiązania techniczne oraz ich wyposażenie nie odbiega od standardów rynkowych

W projekcie NCBR Autobox ściśle współpracuje ze start-upem Ennovation Technology, a obydwie spółki należą do Grupy Zasada. Ennovation odpowiada za projekt i stworzenie zintegrowanego napędu oraz baterii. Spółka ma doświadczenie w budowie napędów do różnego rodzaju pojazdów, magazynów energii oraz stacji ładowania o mocy do 480 kW.

1500 elektrycznych vanów rocznie od 2025 roku

Na tym etapie, mając trzy jeżdżące prototypy już można pomyśleć o produkcji małoseryjnej. By do tego doszło potrzebna jest pełna homologacja, którą powinniśmy zdobyć do połowy przyszłego roku. Nasze hale produkcyjne, infrastruktura i know-how pozwalają na planowanie produkcji 1500 sztuk takich elektrycznych vanów rocznie. Z seryjną produkcją powinniśmy ruszyć na początku 2025 roku

Jak zapewnia producent, zakład produkcyjny w Makowie Mazowieckim, w którym odbyła się prezentacja e-Vana, jest gotowy do rozpoczęcia produkcji tego pojazdu. Znajdują się tu stanowiska, narzędzia, podnośniki i w pełni wyposażone stanowiska gniazdowe. Obiekt posiada opracowaną technologię montażu, status producenta i niezbędne certyfikaty. Jest już wykorzystywany do produkcji innych pojazdów elektrycznych w systemie SKD.

– dodaje Kalinowski.

Po 4 latach pracy NCBR wykonał swoje zadnie. Mamy przed sobą gotowy prototyp pojazdu. Teraz czas na inne instytucje publiczne, które przejmą pałeczkę i wesprą projekt w zakresie stworzenia zaplecza produkcyjnego i odpowiedniego skalowania. Trzymamy za to kciuki

– powiedział w Makowie Mazowieckim Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR.

Pojazd przeznaczony jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ma się sprawdzić jako van w firmach kurierskich, służbach komunalnych oraz mniejszych podmiotach jak piekarnie czy dostawcy sklepów internetowych.

Maksymalna prędkość jest ograniczona elektronicznie do 90 km/h, moc ciągła napędu to 70kW, chwilowa 150kw, a pojemność baterii wynosi 120kWh. Auto ma w standardzie napęd przedni, a opcjonalnie może być wyposażony w napęd 4x4. Pojazd zbudowany jest na zawieszeniu niezależnym z opcjonalnym zawieszeniem pneumatycznym, co zdecydowanie przekłada się na komfort w kabinie. Ładowanie od 0 do 80% przy użyciu ładowarki DC trwa godzinę.