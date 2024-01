Oszustwo na znajomego. Mężczyzna podał się za znajomego z czasów szkolnych i wyłudził od kobiety kilka tysięcy złotych

Do 60-letniej kobiety na początku tego roku na portalu społecznościowym odezwał się mężczyzna, twierdząc, że jest znajomym ze szkolnych czasów. Mężczyzna twierdził, że mieszka w USA i jest tam lekarzem, jednak gdy przejdzie na emeryturę chce wrócić do ojczyzny i mógłby z nią "spędzić jesień życia".

I apeluje o rozwagę:

- Polak - służący w armii USA, Polak - lekarz pracujący w USA - to typowe tożsamości przybierane przez oszustów na portalach społecznościowych. Oszuści próbują nawiązać znajomości z dojrzałymi kobietami, nierzadko samotnymi i szybko zyskują ich zaufanie. Zauroczona nowo poznanym mężczyzną oraz wizją ich wspólnego szczęśliwego życia kobieta jest gotowa szybko wpłacić pieniądze aby stało się to rzeczywistością. Niestety po wysłaniu jednej kwoty pieniędzy oszust namawia do przekazania kolejnych, wówczas romantyczna historia ma gorzki finał. W związku z tym apelujemy o ostrożność podczas zawierania nowych znajomości poprzez portale społecznościowe, w ten sposób trudno jest sprawdzić prawdomówność drugiej osoby. Jeżeli nowo poznana sympatia wspomina o przesyłaniu paczką pieniędzy lub innych kosztowności powinno to już nam dać do myślenia, że to próba oszustwa.