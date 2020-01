Ostrów Maz. Miejski Dom Kultury podsumował rok 2019. Co się działo?

W 2019 roku m.in. dyskutowano w Jatkach o tym, jak ożywić placówki kulturalne, zorganizowano zawody taneczne Ostrowski Styl, a także Dni Ostrowi 2019 oraz wiele innych wydarzeń. W 2019 roku Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej obchodził 50-lecie . Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w maju. Miała wówczas miejsce specjalna gala. Zwieńczeniem świętowania 50-lecia było nagranie teledysku do piosenki „Żyj tak jak chcesz”. Przygotowali ją pracownicy MDK – muzykę skomponował Janusz Spaulenok, autorką tekstu była Marta Molska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

- To był dłuuuugi rok - mówi Marta Molska. - Dziękujemy wszystkim za wsparcie i obecność na naszych wydarzeniach, bo bez was my nie jesteśmy potrzebni.

Teledysk można obejrzeć w sieci. Zobaczcie go: