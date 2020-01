Łomża. Uroczystości pogrzebowe śp. bpa Stanisława Stefanka. Trumnę wystawiono w kościele pw. Wniebowzięcia NMP [ZDJĘCIA]

Ciało zmarłego 17 stycznia śp. bp. Stanisława Stefanka, ordynariusza łomżyńskiego w latach 1996-2011 wystawiono we wtorek 21 stycznia 2020 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. To czas dla mieszkańców diecezji, by pożegnali duchownego.

Zmarły bp. Stanisław Stefanek, zostanie pochowany w miejscowej katedrze. Choć główne uroczystości odbędą się w czwartek, 23 stycznia, już od poniedziałku trwają msze żałobne na duchownego. Najpierw nad trumną z ciałem biskupa modlili się mieszkańcy Domu Wspólnoty Kapłańskiej.

- Nie każdy kapłan - emeryt, będzie wstanie iść do Kościoła. To czas, by pożegnać biskupa dla tych, wśród których żył – tłumaczył ks. Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej diecezji.

We wtorek, 21 stycznia, od godz.16.00 ciało zmarłego wystawiono w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. W środę w świątyni trumna będzie wystawiona od godz. 15.00, a o godz. 17.00 nastąpi przeniesie zmarłego do katedry łomżyńskiej, gdzie godzinę później zostanie odprawiona msza św. żałobna. Po mszy św. do godz. 21.00 potrwa modlitewne czuwanie ruchów i stowarzyszeń diecezji łomżyńskiej.