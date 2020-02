Ostrołęka. Zabił własną matkę. Wcześniej bił, kopał i wyganiał z domu. Katował ją przez prawie rok

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że w okresie od 17 maja 2018 do 17 marca 2019 oskarżony znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką. Wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał matkę słowami wulgarnymi, obelżywymi, bił ją rękoma i kopał po całym ciele, wyganiał z domu.

Do apogeum znęcania nad matką doszło w nocy z 16 na 17 marca 2019. Tej nocy oskarżony, będąc pod wypływem alkoholu, przycisnął Annę Mariannę R. i unieruchomił jej klatkę piersiową przez ucisk kolanami, a następnie wielokrotnie zadawał jej silne ciosy pięściami po całym ciele. Doprowadził do licznych obrażeń ciała matki, m. in. złamania mostka, żeber i lewego obojczyka, licznych obrażeń wewnętrznych, ran tłuczonych całego ciała i wylewów podskórnych oraz wielu ran i wylewów krwawych całej powierzchni twarzy połączonych ze zniekształceniem i patologiczną ruchomością nosa. Bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowa w następstwie zachłyśnięcia krwią i dodatkowo spotęgowana rozległym tępym urazem klatki piersiowej zaburzającym mechanikę oddechową.